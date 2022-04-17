У ЗСУ показали, як український реактивний комплекс «Верба» «вітає» окупантів

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 786

Як кажуть, «не я б‘ю, «Верба» б‘є!»

У ЗСУ показали, як український реактивний комплекс «Верба»* «вітає» окупантів. Відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники роблять кожен день ворога особливим. А для декого і останнім...

Разом з тим, стали відомі дані по втратах російських окупантів за час вторгнення в Україну:

особового складу - близько 20300 осіб ліквідовано,

танків ‒ 773 од,

бойових броньованих машин ‒ 2002 од,

артилерійських систем – 376 од,

РСЗВ - 127 од,

засоби ППО - 66 од,

літаків – 165 од,

гелікоптерів – 146 од,

автомобільної техніки - 1471 од,

кораблі/катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 148,

спеціальна техніка - 27,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

*Реактивна система залпового вогню «Верба» щодня допомагає ЗСУ тримати оборону на фронті. Українські інженери втілили технічні рішення, які дозволили перевершити «Гради».

Цифрові системи «Верби» дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання і навіть перезарядження в автоматичному режимі.

Боєкомплект цієї РСЗВ складається з 40 реактивних снарядів калібру 122 мм, що здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Перезарядження повного пакета займає п'ять хвилин.