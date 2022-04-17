У ЗСУ показали, як український реактивний комплекс «Верба»* «вітає» окупантів. Відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ.
Українські захисники роблять кожен день ворога особливим. А для декого і останнім...
Разом з тим, стали відомі дані по втратах російських окупантів за час вторгнення в Україну:
*Реактивна система залпового вогню «Верба» щодня допомагає ЗСУ тримати оборону на фронті. Українські інженери втілили технічні рішення, які дозволили перевершити «Гради».
Цифрові системи «Верби» дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання і навіть перезарядження в автоматичному режимі.
Боєкомплект цієї РСЗВ складається з 40 реактивних снарядів калібру 122 мм, що здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Перезарядження повного пакета займає п'ять хвилин.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер