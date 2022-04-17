Рашисти не кидають намірів створити на Херсонщині республіку «ХНР» і планують «референдум»

Рашисти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку «ХНР». Про це інформує уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
У Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу створили лише картинку для російського телебачення.
За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують «бюлетені» для проведення «референдуму». Вочевидь усі протоколи про результати «голосування» будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру.
Проведення псевдореферендуму планується у період з 1 травня по 10 травня. У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок.
Провести «референдум» загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами «Херсон – це Україна!», незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів.
Херсон був, є і буде українським!
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер