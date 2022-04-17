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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Рашисти не кидають намірів створити на Херсонщині республіку «ХНР» і планують «референдум»

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 471

 

На час псевдореферендуму хочуть закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок

Рашисти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку «ХНР». Про це інформує уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

У Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу створили лише картинку для російського телебачення.

За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують «бюлетені» для проведення «референдуму». Вочевидь усі протоколи про результати «голосування» будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру.

Проведення псевдореферендуму планується у період з 1 травня по 10 травня. У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок.

Провести «референдум» загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами «Херсон – це Україна!», незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів.

Херсон був, є і буде українським!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Херсон російські загарбники референдум
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