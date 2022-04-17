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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

З 18 квітня рашисти закриють Маріуполь, щоб провести повну «фільтрацію» чоловіків

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 0

 

Кожного дня надходять все більш жахливі новини про масштаби геноциду в місті

Кожного дня надходять все більш жахливі новини про масштаби геноциду в Маріуполі, повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Рашисти нарощують темпи «фільтрації» та «зачистки» громадян України, яких вважають неблагонадійними.

З 18 квітня загарбники планують остаточно закрити не лише місто на в'їзд/виїзд для всіх, але й тиждень діятиме заборона на переміщення районами. Планується проведення повної «фільтрації» чоловіків, які залишилися в місті.

У фільтраційних таборах і пунктах російських окупантів маріупольських чоловіків після допитів, перевірки телефонів та огляду тіла розділяють на групи та проводять окремі допити, включно з імітацією розстрілу. Чоловіків, які не пройшли процедуру фільтрації, вивозяться до Докучаєвська та Донецька. Їхня подальша доля невідома.

Частину чоловіків росіяни планують мобілізувати до свого окупаційного гібридного «армійського корпусу», частину примусово відправити на розчищення завалів, а «неблагонадійних» ізолювати.

У місті планують залишити виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб міста – комунальників та робітників для розбору завалів. Їжа містянам надаватиметься після виконання цієї трудової повинності.

Ситуація з медичною допомогою в місті критична - окупанти не залишили лікарів або медичних працівників. Відомо лише про одного лікаря-терапевта у 17 житловому масиві. Ліки розвозять хаотично та роздають насипом.

Водночас окупанти вдаються до психологічно впливу на громадян через спеціально створені групи у соціальних мережах, які дискредитують українську владу та намагаються нав’язати ідеї «русского мира».

Дії рф в Маріуполі є нічим іншим, як геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна Маріуполь блокада російські загарбники геноцид
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