Як швидко здолати стрес: лайфхаки від поліцейських психологів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 111

На тлі виснажливих воєнних подій в Україні хронічний тривожний стан, втома, дратівливість тощо – це ніщо інше, як прояви стресу. Постійний стресовий стан може спричинити нервові розлади та емоційні зриви

Стрес це – цілком нормальна реакція організму на екстремальну ситуацію. Тож на тлі виснажливих воєнних подій в Україні хронічний тривожний стан, втома, дратівливість тощо – це ніщо інше, як прояви стресу. Цього стану не варто лякатися, з ними потрібно працювати, використовуючи різні методи, стверджують психологи поліції Полтавщини.

Олена Демяник, очільниця відділу психологічного забезпечення обласного Главку поліції, пояснила:

- Стрес — це природна реакція організму на емоційне напруження. Утім, постійний стресовий стан може спричинити нервові розлади та емоційні зриви. Тому кожній людині (особливо зараз) потрібно знати та використовувати прості прийоми подолання стресу.

Психологи пропонують добірку простих, але ефективних лайфхаків. Запропоновані методи не вимагають постійної практики, їх можна використовувати у будь-якому зручному місці, а головне – спрацьовують негайно (але звісно можуть бути й винятки з правил).

1. Психологи наголошують, що кілька хвилин медитації вдень чи перед сном з часом зроблять вас набагато стійкішими до стресу.



Сеанс медитації:

потрібно сісти у зручну позу, заплющити очі та звільнити голову від тривожних думок, при цьому дихати потрібно глибоко;

ще краще промовляти вголос чи подумки позитивні афірмації – формули самонавіювання, які допомагають налаштувати свідомість на позитивну хвилю (наприклад, «Усе добре», «Я спокійний»).

2. Відновити достатню кількість енергії для протидії стресу та депресії допоможуть фізичні вправи.

Фізична активність впливає на вироблення хімічних речовин у мозку (ендорфінів), що діють як природний заспокійливий засіб та покращують сон. Обирайте будь-який цікавий для вас варіант вправ (їх нині безліч на інтернет-ресурсах). Якщо фізкультура не для вас, знайдіть час для прогулянки. Корисно просто пройтися вулицею та подихати свіжим повітрям і зробити легку розтяжку.

3. Найлегший та водночас один з найбільш приємних, на думку психологів, способів – зануритися в музику.

Прослуховування улюбленої мелодії принесе задоволення та зміцнить емоційне здоров’я. Музика заспокоює нерви, заряджає тіло енергією, а декому й допомагає краще впоратися з фізичним болем. Недарма спортсмени тренуються під енергійні треки, а добірки для медитації складаються із заспокійливих звуків природи.

4. Вплинути на ваше сприйняття ситуації та допомогти в подоланні емоційних проблем здатні вдалий жарт чи несподівана посмішка. Психологи наголошують, що гумор є негайною реакцією мозку на негативні емоції.

Тож не дорікайте собі у бажанні переглянути кумедне відео чи курйозний мем після стресової ситуації. Це не ознака невихованості чи слабкості, це – один з дієвих способів подолати емоційну напругу. Сміх не лише продовжує життя, але й знижує рівень гормонів стресу.

5. Також фахівці радять для подолання наслідків стресу пити зелений чай, що через високий вміст антиоксидантів підвищує рівень серотоніну – гормону радості.

6. Свою ефективність також довів психологічний прийом перенесення проблеми на папір. Потрібно сісти та від руки записати в блокноті, що саме вас турбує.

Фахівці зазначають, що сприймати цей процес слід як перепочинок для мозку, що допоможе заспокоїтися та поглянути на ситуацію неупереджено. Цілком можливо, що цього часу вистачить для формування власного плану подолання форс-мажору.

7. Найкорисніший спосіб розвантаження нервової системи – обійми. Ще краще, якщо з близькими людьми. Аргумент на користь цього методу простий: кожній людині потрібно (передусім у важкій ситуації), щоб хтось просто був поруч (хай навіть мовчки)!

Бережіть себе, своїх близьких та нашу Україну!