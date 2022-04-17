У ЛНР та ДНР неповнолітніх мобілізують на війну з Україною: вже є загиблі

Сьогодні, 08:37 Переглядів: 602

Це підлітки, які брали участь у так званих «патріотичних клубах»

Окупанти в ЛНР та ДНР мобілізують до лав незаконних збройних формувань дітей, які брали участь у так званих «патріотичних клубах». Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів, починаючи з 16 років.

Серед підлітків вже є загиблі, зокрема, Іван Шифман, учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу «Наследники победы» Територіального штабу м. Комсомольське ГО «Військово-патріотичного руху «Молода гвардія-юнармія».

Пропаганда та проведення військових навчань щодо дітей проводиться ОРДЛО вже не один рік. З 2017 року самопроголошені республіки навчають «випускників», готових брати до рук зброю.