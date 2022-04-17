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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У росії репресують командирів, які «не виправдали очікувань» у війні з Україною

Сьогодні, 08:13 Переглядів: 464

 

Їх арештовують та забирають в невідомому напрямку

Окупанти репресують командирів, які «не виправдали очікувань» у війні з Україною. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Репресії стосуються командирів російської армії, які «не виправдали високої довіри» керівництва рф та фактично провалюють завдання в Україні.

З 24 березня по 2 квітня в окупованій Горлівці працювала комісія з рф, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

З’ясувалось, що, згідно доповідей командирів, 3 ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розкладу.

Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взяли під арешт й забрали в невідомому напрямку цивільні особи (ймовірно, співробітники ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів – невідома.

Це не єдиний випадок «вирішення питання» з боку російських спецслужб щодо командирів, які з різних причин потрапили до «чорного списку». Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, «заступника командувача» корпусу «міноборони ДНР». Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани рф застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна Росія військові репрессии
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