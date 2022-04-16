Ердоган не допоміг: росіяни не дозволяють евакуацію з Маріуполя

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«Ми домовлялися, що у нас буде гуманітарний коридор, і посередником там була Туреччина, і особисто президент Ердоган».

Росіяни відмовляються від домовленостей щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя для цивільних та поранених, навіть посередництво президента Туреччини Реджепа Ердогана не дало жодних результатів. Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє LIGA.net.

Він зазначив, що ситуація у Маріуполі не покращується. Захисники Маріуполя продовжують оборонятися, але вони, як і раніше, повністю заблоковані – разом із цивільними, разом із пораненими. Є багато вбитих.

«Скажу чесно, довіри до російських переговорників щодо Маріуполя у нас немає. Ми домовлялися, що у нас буде гуманітарний коридор, і посередником там була Туреччина, і особисто президент Ердоган. Ми домовлялися, що через Бердянськ зможемо забрати наших поранених, наших громадянських, насамперед жінок і дітей. Ми домовилися про це, а потім якогось моменту Росія просто відмовилася», – сказав Зеленський.

Він також додав, що щодня на зв'язку з хлопцями, заблокованими на оточеному заводі. «Підтримуємо їх як можемо, обговорюємо на різних рівнях, чим можна допомогти. Вони знають, що виконують одне з найважливіших і найпотужніших завдань на сьогодні, і це так і є», – додав він.

Раніше повідомлялось, що у Маріуполі десятки тисяч людей були вбиті і багато зникли безвісти, невідомою залишається доля тих, кого силоміць вивезли в росію.