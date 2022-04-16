Зеленський розповів, які країни можуть стати гарантами безпеки України

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 566

Втім, це поки що «демонстрація», остаточної відповіді країни не надали.

Готовність стати гарантами безпеки України демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає. Про це сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський, пише Українська правда.

«На сьогодні тих, хто демонструють, що вони готові, – підписантів в нас поки що немає, але є демонстрація – від Джонсона, від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю окремо буде від Євросоюзу», - сказав він.

Він також зазначив, що перше коло розмови мають намір робити в форматі на п'ятьох країн - Британія, США, Німеччина, Франція, Польща. Потім будуть поєднані інші країні.

Поки що від інших країн підтвердження немає.

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