Зеленський розповів, які країни можуть стати гарантами безпеки України

Готовність стати гарантами безпеки України демонструють Велика Британія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає. Про це сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський, пише Українська правда.
«На сьогодні тих, хто демонструють, що вони готові, – підписантів в нас поки що немає, але є демонстрація – від Джонсона, від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю окремо буде від Євросоюзу», - сказав він.
Він також зазначив, що перше коло розмови мають намір робити в форматі на п'ятьох країн - Британія, США, Німеччина, Франція, Польща. Потім будуть поєднані інші країні.
Поки що від інших країн підтвердження немає.
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№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер