Про перемогу України, перемовини, гарантії безпеки, НАТО та покарання за «різанину в Бучі»

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю українським ЗМІ у вівторок, 5 квітня, в рамках всеукраїнського телемарафону. Він розповів про ситуацію на фронті після 40 днів війни, про покарання винних в масових убивствах в Бучі, а також про хід мирних переговорів з росією і, зокрема, щодо статусу анексованого Криму.
Крім того, очільник України зачепив питання стосунків України з сусідніми державами, в тому числі з Угорщиною і Білоруссю.
Покарання за «різанину в Бучі»
Зеленський вважає, що після злочинів в Бучі вести перемовини з росією буде важче.
Зеленський не виключає, що його зустріч з президентом рф володимиром путіним так і не відбудеться.
Водночас президент наголошує, що українська держава буде сама шукати і карати винних російських військових.
Поряд з тим, країни Європейського Союзу також погодились допомогти Україні в притягненні до відповідальності злочинців. Буде створена спільна слідча група для розслідування. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, за словами Зеленського, погодилась на це і також має найближчими днями прибути в Україну.
Про перемовини з росією і гарантії безпеки
Зеленський повідомив, що спочатку на перемовинах російська делегація виставила ультиматуми з шести пунктів. Питання щодо «денацифікації» і «демілітаризації» були відкинуті українською стороною.
Найбільшого прогресу було досягнуто щодо питання нейтрального статусу України і міжнародних гарантій її безпеки. Водночас поки остаточного переліку країн, які готові забезпечити таку гарантію, ще немає.
За словам Зеленського, необхідно, щоб безпеку України, гарантували «серйозні гравці», які готові у випадку агресії за 24 години надати Україні зброю і ввести санкції.
Також він зазначив, що рф демонструє «іншу мапу кроків» виконання домовленостей.
Про перемогу України в цій війні
На питання, що для України буде вважатися перемогою в цій війні, Зеленський відповів так:
На його думку, звільнення всієї окупованої території військовим шляхом вартуватиме «сотні тисяч життів».
Про НАТО
Про Білорусь
За словами Зеленського, білоруський народ ставиться до українців краще ніж росіяни. Зокрема, на цю думку народу зважає керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Саме цим голова України пояснює відмову направляти білоруських військових для участі в війні.
В той же час він не виключає, що ситуація зміниться і білоруські війська вступлять у війну з Україною.
Про Крим
Зеленський впевнений, що ідея проводити переговори по Криму 10-15 років - це перемога України. Але сумнівається, що росія на це піде.
За його словами, поки не закінчилась повномасштабна війна на території України, вести перемовини про статус Криму дуже складно.
Про Маріуполь
Зеленський повідомив, що є шанс вивести поранених і вбитих з Маріуполя. Але їх треба перемістити в порт Бердянська.
Військову деокупацію Маріуполя, за словами президента, зараз провести «дуже складно» і військові, які там знаходяться, про це знають.
Про свій стан і свій гнів
Президент розповів, що його надихає на боротьбу з ворогом.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер