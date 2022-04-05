Про перемогу України, перемовини, гарантії безпеки, НАТО та покарання за «різанину в Бучі»

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 427

Про що сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю українським ЗМІ у вівторок, 5 квітня, в рамках всеукраїнського телемарафону. Він розповів про ситуацію на фронті після 40 днів війни, про покарання винних в масових убивствах в Бучі, а також про хід мирних переговорів з росією і, зокрема, щодо статусу анексованого Криму.

Крім того, очільник України зачепив питання стосунків України з сусідніми державами, в тому числі з Угорщиною і Білоруссю.

Покарання за «різанину в Бучі»

Зеленський вважає, що після злочинів в Бучі вести перемовини з росією буде важче.

- Позиція, що ми не будем більше з ними (росією) говорити, це найлегше, - зазначив він.

Зеленський не виключає, що його зустріч з президентом рф володимиром путіним так і не відбудеться.

- Може так статися, що й не буде зустрічі, - допускає він.

Водночас президент наголошує, що українська держава буде сама шукати і карати винних російських військових.

- Є наша внутрішня справа до цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати інформацію і будемо шукати цих людей. Є люди, які дуже хочуть знайти цих злочинців. Якщо міжнародне законодавство не буде нам у цьому допомагати, то це зробить український закон, - заявив Зеленський.

Поряд з тим, країни Європейського Союзу також погодились допомогти Україні в притягненні до відповідальності злочинців. Буде створена спільна слідча група для розслідування. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, за словами Зеленського, погодилась на це і також має найближчими днями прибути в Україну.

Про перемовини з росією і гарантії безпеки

Зеленський повідомив, що спочатку на перемовинах російська делегація виставила ультиматуми з шести пунктів. Питання щодо «денацифікації» і «демілітаризації» були відкинуті українською стороною.

- Денацифікація - це не до нас питання. Ставте його до себе перед дзеркалом, - закликав росію президент України.

Найбільшого прогресу було досягнуто щодо питання нейтрального статусу України і міжнародних гарантій її безпеки. Водночас поки остаточного переліку країн, які готові забезпечити таку гарантію, ще немає.

- Поки що ми не отримали конкретний перелік країн, які готові на 100% включитись за нас, - повідомив президент.

За словам Зеленського, необхідно, щоб безпеку України, гарантували «серйозні гравці», які готові у випадку агресії за 24 години надати Україні зброю і ввести санкції.

- Поки що всю цю історію ми ще не склали, - резюмував голова держави.

Також він зазначив, що рф демонструє «іншу мапу кроків» виконання домовленостей.

- Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що за два роки росія може повернутися. Просто це розуміємо, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо, - зазначив Зеленський.

Про перемогу України в цій війні

На питання, що для України буде вважатися перемогою в цій війні, Зеленський відповів так:

- Відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого, - це перемога, - заявив президент.

На його думку, звільнення всієї окупованої території військовим шляхом вартуватиме «сотні тисяч життів».

Про НАТО

- Якщо завтра нам запропонують вступити до НАТО - не грати з нашими життями, а серйозно, - то вступимо. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будуватимемо гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя, - зазначив Володимир Зеленський.

Про Білорусь

За словами Зеленського, білоруський народ ставиться до українців краще ніж росіяни. Зокрема, на цю думку народу зважає керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Саме цим голова України пояснює відмову направляти білоруських військових для участі в війні.

- Він якісь кроки там робив, щоб не вступити повністю в війну. Не факт, що не вступить. Ми цього не знаємо, війна не закінчилась, - сказав Зеленський про Лукашенка.

В той же час він не виключає, що ситуація зміниться і білоруські війська вступлять у війну з Україною.

Про Крим

Зеленський впевнений, що ідея проводити переговори по Криму 10-15 років - це перемога України. Але сумнівається, що росія на це піде.

- Десь 10-15%, що росія на це погодиться… Я вважаю, що це рішення непогане. Але я вважаю це зараз, - наголосив президент.

За його словами, поки не закінчилась повномасштабна війна на території України, вести перемовини про статус Криму дуже складно.

Про Маріуполь

Зеленський повідомив, що є шанс вивести поранених і вбитих з Маріуполя. Але їх треба перемістити в порт Бердянська.

- Туреччина готова сьогодні кораблям поранених і вбитих вивести з Бердянська, - повідомив він і зазначив, що зараз очікується відповідь путіна на цю пропозицію.

Військову деокупацію Маріуполя, за словами президента, зараз провести «дуже складно» і військові, які там знаходяться, про це знають.

Про свій стан і свій гнів

- Я просто живу. Я просинаюсь рано і починаю жити і працювати. А потім вночі лягаю спати. Сім'я надихає? Так. Програма 5+5, тобто по 5 хвилин спілкування зранку і ввечері, - пояснив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що його надихає на боротьбу з ворогом.

- Гнів надихає. Але в мене гнів не з Бучі. Це трагедія, так і є, але деякі речі я бачив з першого дня, просто не міг зрозуміти, як так можна. Щоденне накопичення гніву. Але це надихає. Головне, щоб ти у гніві не робив якісь висновки і якісь кроки, бо від тебе залежить багато речей і багато людей. Ти не можеш дозволити собі витрачати час на результати твого гніву. Але гнів і ненависть надихають. Кажуть, особливо віруючі люди, що так не можна. Нехай пробачать, бо я живу з цим, - заявив президент.