путін хоче повного контролю над Східною Європою, а наступна його ціль – місто Дніпро

Колишній командувач силами НАТО в Європі Веслі Кларк попередив, що справжньою ціллю путіна є встановлення повного контролю над Східною Європою. Про це він розповів в ефірі CNN, передає інформаційне агенство «Уніан».
За словами Кларка, нині російський президент тільки вдає, що йому потрібна лише Україна, щоб змусити Захід «емоційно і морально роззброїтися».
Він також закликав США та їхніх союзників по НАТО збільшити військову допомогу Україні, зокрема надати винищувачі:
Тепер наступним завданням агресора стане місто Дніпро. Бо якщо росіяни зможуть його взяти, вони відріжуть українські сили, які стримуть ворога на Донбасі, і намагатимуться їх знищити. Щоб цього не сталося, Україна потребує важкої бойової техніки, а не лише «Стінгерів» та «Джавелінів».
Веслі Кларк підкреслив, що Україні потрібні танки, мобільна артилерія, багато боєприпасів, паливо, і це все можуть надати союзники по НАТО у Східній Європі.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер