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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

путін хоче повного контролю над Східною Європою, а наступна його ціль – місто Дніпро

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 477

 

Про це сказав колишній командувач силами НАТО в Європі Веслі Кларк

Колишній командувач силами НАТО в Європі Веслі Кларк попередив, що справжньою ціллю путіна є встановлення повного контролю над Східною Європою. Про це він розповів в ефірі CNN, передає інформаційне агенство «Уніан».

- Він хоче Україну. Він хоче країни Балтії. Він хоче повний контроль над Східною Європою. Він хоче зруйнувати НАТО і щоб США пішли, - сказав екс-воєначальник.

За словами Кларка, нині російський президент тільки вдає, що йому потрібна лише Україна, щоб змусити Захід «емоційно і морально роззброїтися».

Він також закликав США та їхніх союзників по НАТО збільшити військову допомогу Україні, зокрема надати винищувачі:

- Україна – це просто поточне поле битви. Але якщо українці переможуть росію на цьому полі бою, все зміниться. Тому найкращий спосіб захистити НАТО, найкращий спосіб захистити міжнародну систему – це надати Україні ту допомогу, яка їй потрібна, яка дозволить їй впоратися з росією на полі бою.

Тепер наступним завданням агресора стане місто Дніпро. Бо якщо росіяни зможуть його взяти, вони відріжуть українські сили, які стримуть ворога на Донбасі, і намагатимуться їх знищити. Щоб цього не сталося, Україна потребує важкої бойової техніки, а не лише «Стінгерів» та «Джавелінів».

Ворог кидає всі сили на встановлення повного контролю над Донецькою і Луганською областями

Веслі Кларк підкреслив, що Україні потрібні танки, мобільна артилерія, багато боєприпасів, паливо, і це все можуть надати союзники по НАТО у Східній Європі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна Росія НАТО Дніпро Донбас Європа
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