Розвідка України здобула особисті дані рашистів, які скоїли воєнні злочини на Київщині

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 1

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило, що здобула список військовослужбовців 96-ї окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) з міста Нижній Новгород. Це саме ті військові рашисти, які катували та розстрілювали мирних людей на Київщині.

У повідомленні зазначили, що українські розвідники мають особисті дані 52 російських злочинців — відомі їхні П.І.Б., номери, посади, звання і дати народження.