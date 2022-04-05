Розвідка України здобула особисті дані рашистів, які скоїли воєнні злочини на Київщині

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило, що здобула список військовослужбовців 96-ї окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) з міста Нижній Новгород. Це саме ті військові рашисти, які катували та розстрілювали мирних людей на Київщині.
У повідомленні зазначили, що українські розвідники мають особисті дані 52 російських злочинців — відомі їхні П.І.Б., номери, посади, звання і дати народження.
- Кожен українець повинен знати їхні імена!
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) м. Нижній Новгород, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області!
Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер