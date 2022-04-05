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Розвідка України здобула особисті дані рашистів, які скоїли воєнні злочини на Київщині

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 1

 

ГУР Міноборони ідентифікувала військових злочинців з 96 орбр армії рф

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило, що здобула список військовослужбовців 96-ї окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) з міста Нижній Новгород. Це саме ті військові рашисти, які катували та розстрілювали мирних людей на Київщині.

У повідомленні зазначили, що українські розвідники мають особисті дані 52 російських злочинців — відомі їхні П.І.Б., номери, посади, звання і дати народження.

 

- Кожен українець повинен знати їхні імена!

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) м. Нижній Новгород, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області!

Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти військові злочини Міноборони розвідка
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