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Кременчук, Надзвичайні новини, Гроші

Ціни на соціальні продукти харчування у Кременчуцькому районі майже не зросли

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 277

 

Про це на ранковому брифінгу в Кременчуцькій РВА розповів начальник районного управління Держпродспоживслужби

За словами очільника Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Олега Назарець, ціни на соціальні продукти харчування у Кременчуцькому районі за останній місяць майже не зросли. Виключення – рані овочі, які традиційно поставлялись з Херсонської та Миколаївської областей. Через військові дії та окупацію Херсонської області наразі таких поставок немає, що позначається на цінах.

Олег Назарець розповів, що районне управління Держпродспоживслужби здійснює контроль та моніторинг за цінами нижнього цінового сегменту соціально важливих товарів. Окрім того, контролюється виконання встановлених обмежень на продаж алкогольних напоїв та дотримання прав громадян у закладах торгівлі та громадського харчування під час оголошення повітряної тривоги.

- Головна вимога – забезпечення максимальної безпеки людей. Якщо відвідувачі хочуть залишатись у торгівельному закладі – ніхто не має права їх виганяти на вулицю. Можна запропонувати пройти у найбільш безпечне місце. Це може бути підвал, або якесь місце у торгівельній залі. Доступ до торгівельного закладу має бути вільним, - пояснив Олег Назарець.

За його словами скарг на порушення та невиправдані ціни в останній час стало значно менше, що свідчить про те, що бізнес з розумінням ставиться до питань ціноутворення та роботи закладів торгівлі.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба Кременчуцький район ціни
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