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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 409

 

Про це повідомляє ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що 64-ту мотострілецьку бригаду, військові з якої катували та страчували мирних людей у Бучі, повертають в Україну. Бригаду вивели до Мозира (білорусь), але без поповнення та відпочинку терміново завантажують на ешелони та залізницею доставлять до Бєлгорода, звідки кинуть до «найгарячіших» точок. Мета – пошвидше «утилізувати» військових злочинців, що чинили геноцид українців на Київщині, щоб позбутися непотрібних свідків, які у майбутньому можуть давати свідчення у судах. Орки з 64 мотострілецької бригади це добре усвідомлюють та опираються поверненню в Україну, але командування загрожує їм трибуналом у разі відмови від участі у бойових діях. Їхні рапорти на звільнення ігнорують. Отже, до суду ніхто із гвалтивників та вбивць може й не дожити. Саме цим пояснюється поспіх, з якою бригаду знову кидають у бій. путін хоче «замісти» сліди скоєння геноциду над українцями.

- 64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.

Станом на 4 квітня бригаду було виведено з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з «найгарячіших» точок (орієнтовно – харківський напрямок). Зазвичай, російські підрозділи що покидають зону бойових дій отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок.

Подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують «спеціальні завдання». Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах.

Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка «утилізація» непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах.

Особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. Втім, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду.

Наразі українські та міжнародні слідчі проводять документування численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російською армією. І жоден злочинець-окупант не уникне належного покарання, - йдеться в повідомленні ГУР Міноборони.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Буча злочини війни
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