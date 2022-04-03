Терміново збираємо допомогу в Тростянець та Охтирку

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 247

Збираємо як продукти харчування, так і медикаменти

Для мешканців Охтирки й Тростянця у Кременчуці збирають допомогу. Про це повідомила волонтерка Марина Пилипенко.

Для продуктовихнаборів нам дуже потрібні:

консерви різні

консервація 0,5 або 1 л

тушонка

крупи різні

цукор

олія

борошно

чай, кава

сіль

макаронні вироби

печиво

овочі (картопля, цибуля, морква)

для пакування потрібні пакети від маленьких до великих

Людям дуже потрібна ваша допомога. Ми намагаємось зробити максимальну кількість наборів. 1000-2000. Ми плануємо їхати під кінець тижня. Контактний номер 0980619183. Ви можете надіслати кошти на картку 4441114412769901 або принести до одного з пунктів збору: