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Кременчук, Благодійність

Терміново збираємо допомогу в Тростянець та Охтирку

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 247

 

Збираємо як продукти харчування, так і медикаменти

Для мешканців Охтирки й Тростянця у Кременчуці збирають допомогу. Про це повідомила волонтерка Марина Пилипенко. 

Для продуктовихнаборів нам дуже потрібні:

  • консерви різні
  • консервація 0,5 або 1 л
  • тушонка
  • крупи різні
  • цукор
  • олія
  • борошно
  • чай, кава
  • сіль
  • макаронні вироби
  • печиво
  • овочі (картопля, цибуля, морква)
  • для пакування потрібні пакети від маленьких до великих

Людям дуже потрібна ваша допомога. Ми намагаємось зробити максимальну кількість наборів. 1000-2000. Ми плануємо їхати під кінець тижня. Контактний номер 0980619183. Ви можете надіслати кошти на картку 4441114412769901 або принести до одного з пунктів збору:

  • магазин Принцип вул. Шевченка, 32
  • магазин Принцип, просп. Лесі Українки, 39
  • магазин Принцип, вул. Манагарова, 1
  • магазин Роксолана, вул Перемоги, 26
  • магазин Художник, вул. Перемоги, 4
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна допомога
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