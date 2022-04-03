Терміново збираємо допомогу в Тростянець та Охтирку
Сьогодні, 21:23
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Збираємо як продукти харчування, так і медикаменти
Для мешканців Охтирки й Тростянця у Кременчуці збирають допомогу. Про це повідомила волонтерка Марина Пилипенко.
Для продуктовихнаборів нам дуже потрібні:
- консерви різні
- консервація 0,5 або 1 л
- тушонка
- крупи різні
- цукор
- олія
- борошно
- чай, кава
- сіль
- макаронні вироби
- печиво
- овочі (картопля, цибуля, морква)
- для пакування потрібні пакети від маленьких до великих
Людям дуже потрібна ваша допомога. Ми намагаємось зробити максимальну кількість наборів. 1000-2000. Ми плануємо їхати під кінець тижня. Контактний номер 0980619183. Ви можете надіслати кошти на картку 4441114412769901 або принести до одного з пунктів збору:
- магазин Принцип вул. Шевченка, 32
- магазин Принцип, просп. Лесі Українки, 39
- магазин Принцип, вул. Манагарова, 1
- магазин Роксолана, вул Перемоги, 26
- магазин Художник, вул. Перемоги, 4
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