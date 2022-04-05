У Кременчуці з дому пішла 14-річна дівчина, мати подзвонила у поліцію

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Вночі з 4 на 5 квітня вона пішла з дому та не повернулася, поліцейським довелося її шукати

5 квітня близько 7.00 про зникнення дитини до Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини повідомила її 35-річна мати. Зі слів жінки, 14-річна донька вночі пішла з дому та не повернулася.

До пошуків дівчини одразу долучилася максимальна кількість особового складу Кременчуцького райуправління поліції. Упродовж близько півтори години її знайшли та передали матері. Життю дівчини нічого не загрожує.

Обставини та причини події з’ясовують працівники ювенальної превенції.