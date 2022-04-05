На Луганщині орки влучили у цистерну з азотною кислотою, яка викликає набряк легень і втрату зору

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 0

Людей закликають не виходити з укриттів, якщо вони вдома – закрити всі двері та вікна, підготувати вологі маски для обличчя та слідкувати за напрямом вітру

У Рубіжному Луганської області орки влучили у цистерну з азотною кислотою. Про це повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської ОДА.

Людей закликають не виходити з укриттів, якщо вони вдома – закрити всі двері та вікна, підготувати вологі маски для обличчя та слідкувати за напрямом вітру.

Азотна кислота небезпечна для людини при вдиханні, ковтанні та потраплянні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Перша допомога: при потраплянні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При потраплянні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.