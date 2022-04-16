Від падіння ворожої ракети у Запоріжжі постраждала жінка (фото)

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ППО збило дві ворожі ракети, уламки впали у житловому кварталі.

В одному з районів Запоріжжя засобами ППО збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі, повідомляє Запорізька ОВА. Постраждала жінка.

«Від вибуху у будинках повилітали вікна. Масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. За словами медиків, загрози для її життя немає», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль. Подробиці інциденту уточнюються.

Напередодні у Василівці Запорізької області через артилерійський обстріл з боку російських загарбників загинула людина, ще п'ятеро зазнали поранень. Пошкоджено залізничне депо.