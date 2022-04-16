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Медведчука знов заарештували  - без права застави

Сьогодні, 20:55 Переглядів: 381

 Суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Личаківський районний суд Львова обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таким чином суд задовольнив клопотання слідчого ГБР та генпрокурора про запобіжний захід для Медведчука у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

У суді нагадали, що 1 січня Печерський суд Києва обрав для Медведчука запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а 26 лютого правоохоронці виявили, що підозрюваний відсутній за домашньою адресою. 

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня, після того як він втік з-під домашнього арешту та понад місяць переховувався на території України. 

СБУ затримала Медведчука (фото)

11 травня 2021 року СБУ прийшла з обшуками додому до Медведчука та в офіс ОПЗЖ: йому та депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку повідомили про підозру у держзраді. За версією слідства, обидва в 2015 році вступили в попередню змову з владою РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, що належать Україні. 

13 травня Печерський районний суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. 

9 липня його продовжили до 7 вересня. 8 жовтня 2021 року Медведчуку оголошено нову підозру – у державній зраді (ст. 111 КК) та сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК). 

21 лютого 2022 року повідомлялося про вивезення майна з особняка Медведчука. За даними Bihus.Info, було випущено ухвалу про зняття з Медведчука браслета, і він може у будь-який час виїхати. 

27 лютого МВС підтвердило, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.  

Затримання Медведчука: Марченко звернулась до Зеленського та Ердогана (відео)
  


 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Віктор Медведчук
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