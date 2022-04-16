Окупанти розсилають віруси - нібито від СБУ

Держспецзв'язку попереджає кібератаки з боку російських окупантів.
Так, окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ, використовуючи популярні месенджери.
«У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.
«Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює!» - наголошують в Держспецзв'язку.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер