Маріуполь, Гостомель, Буча...: У Кременчуці з'явилася алея пам’яті загиблих у містах-героях України

У Кременчуці висадили алею пам’яті, яка є згадкою про людей, що загинули в містах-героях України. Облагородили сквер імені Івана Пономаренка, який розташований поруч з гуртожитками, що прийняли переселенців у перші дні повтомасштабного вторгення росії на територію України.
Акція відбулася поблизу вулиці Єднання України – місці, де відбулося єднання вимушених переселенців, соціальних працівників, волонтерів, військових, всіх тих, хто робить все заради того, щоб Україна перемогла!
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер