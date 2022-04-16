Маріуполь, Гостомель, Буча...: У Кременчуці з'явилася алея пам’яті загиблих у містах-героях України

Сьогодні, 22:19 Переглядів: 280

Ми вже на день ближче до перемоги!

У Кременчуці висадили алею пам’яті, яка є згадкою про людей, що загинули в містах-героях України. Облагородили сквер імені Івана Пономаренка, який розташований поруч з гуртожитками, що прийняли переселенців у перші дні повтомасштабного вторгення росії на територію України.

Акція відбулася поблизу вулиці Єднання України – місці, де відбулося єднання вимушених переселенців, соціальних працівників, волонтерів, військових, всіх тих, хто робить все заради того, щоб Україна перемогла!