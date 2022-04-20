609 домогосподарств Полтавщини подали заявки на компенсацію за прихисток переселенців

Власники житла з 27 громад області отримають 450 гривень компенсації на оплату житлово-комунальних послуг
609 домогосподарств з 27 територіальних громад Полтавщини, які безкоштовно приймають у себе переселенців із територій, подали заявки на компенсацію оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його даними, 609 родин безкоштовно прийняли 2 032 внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума компенсації відповідно до отриманих заявок становить 153,4 тис. гривень.
- Всю інформацію від органів місцевого самоврядування ми узагальнили й надали Мінрегіону для підготовки проєкту рішення Уряду про виділення коштів із державного бюджету. Розмір компенсації людям, які прихистили в своїх домівках переселенців, становитиме близько 450 гривень на людину на місяць, - сказав Лунін.
В ОВА зазначили: щоб запропонувати своє житло внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію, необхідно:
подати заяву до органу місцевого самоврядування (ОМС) за місцем проживання або через сайт https://prykhystok.gov.ua/ про готовність прийняти у себе переселенців;
при поселенні переселенців подати відповідну заяву до ОМС;
до 5-го числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та кількість переселенців, які в них проживали;
отримати компенсацію.
Нагадаємо, компенсація надається фізичним особам – громадянам України віком від 18 років, які є власниками приватних житлових приміщень й безоплатно розміщували в них переселенців.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер