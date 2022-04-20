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«Який рейх, такі й гауляйтери»: мер-колаборант Бердянська призначив своїм заступником двірника

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 262

 

А так званий «мер» Бердянська, як стверджують у мережі, притягувався до відповідальності за педофілію

У тимчасово окупованому Бердянську, який є містом-побратимом Кременчука, нечисленні місцеві колаборанти ділять між собою посади у незаконних органах влади. Саме так двірник Микита Самойленко отримав посаду «заступник мера». Про це сьогодні, 20 квітня, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що так званий «мер Бердянська» Олександр Сауленко, якого підозрюють у колабораційній діяльності, призначив своїм заступником з питань архітектури Микиту Самойленка — чоловіка, який до цього працював двірником в КП «БердянськЕкоТранс».

Відомо, що Самойленко себе позиціонує як творчу особистість: стверджує, що бачить візерунки уві сні й розмовляє з камінням. Майже одразу після того, як Бердянськ окупували, він добровільно перейшов на сторону окупантів та почав співпрацювати з ними.

У Запорізькій ОВА зазначають, що зараз на новоспеченого «заступника» поклали підготовку до 9 травня — він прикрашає клумби та фарбує бордюри у Бердянську.

Реакція мережі на це призначення не забарилась. Містян не надто вразив вибір окупантів, адже для них призначати на високі посади некомпетентних людей — далеко не вперше. Користувачі додали, що сам так званий «мер Бердянська» мав судимість за педофілію, при чому групову. Тому те, що його заступником призначили двірника — взагалі нікого в окупованому ворогом місті не здивувало.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти Бердянськ
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