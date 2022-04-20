Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Реалії війни: росія вже втратила бойової техніки у 3,5 рази більше, ніж Україна

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 297

 

Дакі дані наводять військові аналітики

За даними аналітичного проєкту Oryx, який збирає інформацію про військові втрати з фото- та відеоматеріалів, російська армія на війні втратила у три з половиною рази більше військової техніки, ніж Збройні сили України.

Згідно з даними аналітиків, за 56 днів вторгнення росія вже втратила 3002 одиниці техніки, з них: 1588 - знищено, 47 - пошкоджено, 244 - кинуто, 1123 - захоплено українською стороною.

Найбільше втрачено вантажівок, авто та джипів (834), танків (521), бойових броньованих машин (307), БМП та БТР (532).

Україна тим часом втратила 848 одиниць техніки: 389 - знищено, 22 - пошкоджено, 36 - кинуто, 401 - захоплено.

З них: 125 танків, 88 БМП, 75 броньованих машин.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 квітня орієнтовно склали:

особового складу — близько 20 900 осіб ліквідовано,

Знищено бойової техніки та озброєння:

танків — 815,

бойових броньованих машин — 2087,

артилерійських систем — 391,

РСЗВ — 136,

засоби ППО — 67,

літаків — 171,

гелікоптерів — 150,

автомобільної техніки — 1 504,

кораблі /катери — 8,

цистерн з ПММ — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 165,

спеціальна техніка — 27,

пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

2
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна російські окупанти втрати Генштаб ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх