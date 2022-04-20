Реалії війни: росія вже втратила бойової техніки у 3,5 рази більше, ніж Україна

За даними аналітичного проєкту Oryx, який збирає інформацію про військові втрати з фото- та відеоматеріалів, російська армія на війні втратила у три з половиною рази більше військової техніки, ніж Збройні сили України.
Згідно з даними аналітиків, за 56 днів вторгнення росія вже втратила 3002 одиниці техніки, з них: 1588 - знищено, 47 - пошкоджено, 244 - кинуто, 1123 - захоплено українською стороною.
Найбільше втрачено вантажівок, авто та джипів (834), танків (521), бойових броньованих машин (307), БМП та БТР (532).
Україна тим часом втратила 848 одиниць техніки: 389 - знищено, 22 - пошкоджено, 36 - кинуто, 401 - захоплено.
З них: 125 танків, 88 БМП, 75 броньованих машин.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 квітня орієнтовно склали:
особового складу — близько 20 900 осіб ліквідовано,
Знищено бойової техніки та озброєння:
танків — 815,
бойових броньованих машин — 2087,
артилерійських систем — 391,
РСЗВ — 136,
засоби ППО — 67,
літаків — 171,
гелікоптерів — 150,
автомобільної техніки — 1 504,
кораблі /катери — 8,
цистерн з ПММ — 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 165,
спеціальна техніка — 27,
пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер