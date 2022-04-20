Реалії війни: росія вже втратила бойової техніки у 3,5 рази більше, ніж Україна

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 297

За даними аналітичного проєкту Oryx, який збирає інформацію про військові втрати з фото- та відеоматеріалів, російська армія на війні втратила у три з половиною рази більше військової техніки, ніж Збройні сили України.

Згідно з даними аналітиків, за 56 днів вторгнення росія вже втратила 3002 одиниці техніки, з них: 1588 - знищено, 47 - пошкоджено, 244 - кинуто, 1123 - захоплено українською стороною.

Найбільше втрачено вантажівок, авто та джипів (834), танків (521), бойових броньованих машин (307), БМП та БТР (532).

Україна тим часом втратила 848 одиниць техніки: 389 - знищено, 22 - пошкоджено, 36 - кинуто, 401 - захоплено.

З них: 125 танків, 88 БМП, 75 броньованих машин.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 квітня орієнтовно склали:

особового складу — близько 20 900 осіб ліквідовано,

Знищено бойової техніки та озброєння:

танків — 815,

бойових броньованих машин — 2087,

артилерійських систем — 391,

РСЗВ — 136,

засоби ППО — 67,

літаків — 171,

гелікоптерів — 150,

автомобільної техніки — 1 504,

кораблі /катери — 8,

цистерн з ПММ — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 165,

спеціальна техніка — 27,

пускові установки ОТРК/ТРК — 4.