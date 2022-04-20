Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у ДТП загинув 46-річний чоловік, троє травмовані

Сьогодні, 19:06 Переглядів: 123

 Аварія сталась поблизу села Великі Солонці у  Полтавському районі

Сьогодні, 20 квітня, близько 14.00, на автодорозі Нові Санжари – Нехвороща, поблизу села Великі Солонці Полтавського району трапилась смертельна ДТП. 

Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, зіштовхнулись ВАЗ 2109, яким керував 46-річний водій та автомобіля Peugeot під керуванням 45-річного чоловіка.

 

Внаслідок аварії ДТП водій автомобіля «ВАЗ» загинув на місці пригоди. Пасажирка автомобіля ВАЗ, а також водій Peugeot та його пасажирка з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини ДТП з’ясовуються.  

Нагадаємо, через аварію, що сталась 11 квітня в Полтавському районі, травмувалась 43-річна жінка.  

 

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Поліція Полтавщини

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх