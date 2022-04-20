На Полтавщині у ДТП загинув 46-річний чоловік, троє травмовані

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Сьогодні, 20 квітня, близько 14.00, на автодорозі Нові Санжари – Нехвороща, поблизу села Великі Солонці Полтавського району трапилась смертельна ДТП.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, зіштовхнулись ВАЗ 2109, яким керував 46-річний водій та автомобіля Peugeot під керуванням 45-річного чоловіка.

Внаслідок аварії ДТП водій автомобіля «ВАЗ» загинув на місці пригоди. Пасажирка автомобіля ВАЗ, а також водій Peugeot та його пасажирка з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, через аварію, що сталась 11 квітня в Полтавському районі, травмувалась 43-річна жінка.