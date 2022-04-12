Поблизу Полтави автівка BMW в'їхала у відбійник та перекинулася

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 123

11 квітня близько 7.40 в селі Абазівці Полтавського району 37-річний мешканець Києва за кермом BMW в'їхав у відбійник, після чого автівка перекинулася. Про аварію повідомило Полтавське районне управління поліції.

У результаті ДТП 43-річна пасажирка авто, жителька Лубенського району, з травмами госпіталізована до лікарні.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини інциденту.