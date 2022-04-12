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Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччині ситуація спокійна, правопорушень, пов’язаних з пияцтвом, майже не було

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 236

 

Про ситуацію у районі за минулу добу розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп ворога не виявлено.

Нарешті припинились і підпали сухої рослинності. Втім, це скоріше вплив погодного фактору. За добу ДСНС зафіксувала лише дві пожежі побутового характеру: у Кременчуці загорівся підвал у багатоповерхівці, а в Буртах вигорів сінник. Причини обох пожеж - необережне поводження з вогнем.

За словами Олега Лєдніка, за минулу добу у Кременчуцькому районі виявили лише одного водія у нетверезому стані. Патрульна поліція склала щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУпАП, а його автівку поставила на штрафмайданчик. Варто нагадати, що в період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути направлені на потреби ЗСУ.

А от випадків домашнього насильства напідпитку за минулу добу в Кременчуцькому районі взагалі не зафіксовано.

- За добу у районі не зареєстровано жодного факту домашнього насильства, пов’язаного з вживанням алкогольних напоїв, тоді як позаминулої доби їх було десять. Ми попереджали, що в разі зростання кількості правопорушень, пов’язаних з пияцтвом, заборонимо продавати алкоголь. Бачимо, що люди зрозуміли... Завдяки погоді у нас немає й випадків підпалу сухої трави, - пояснив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцький район нетверезий водій підпал насильство
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