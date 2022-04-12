Красиве: аеророзвідка показала, як NLAW палить танки

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 426

Свіжі дані по втратах ворога за весь час вторгнення в Україну

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах ворога за весь час вторгнення в Україну: особового складу - близько 19600 осіб,

танків ‒ 732 од,

бойових броньованих машин ‒ 1946 од,

артилерійських систем – 349 од,

РСЗВ - 111 од,

засоби ППО - 63 од,

літаків – 157 од,

гелікоптерів – 140 од,

автомобільної техніки - 1406 од,

кораблі/катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124,

спеціальна техніка - 25,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4. Аеророзвідка показала, як NLAW палить танки: Українці допомагають нам із дронами. Захід — із NLAWами. Завдяки цьому аеророзвідка та бійці ЗСУ влаштовують просмаження орків і знищення їхньої техніки, – йдеться у дописі під відео.

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