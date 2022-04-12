Красиве: аеророзвідка показала, як NLAW палить танки

Свіжі дані по втратах ворога за весь час вторгнення в Україну
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах ворога за весь час вторгнення в Україну:
- особового складу - близько 19600 осіб,
- танків ‒ 732 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1946 од,
- артилерійських систем – 349 од,
- РСЗВ - 111 од,
- засоби ППО - 63 од,
- літаків – 157 од,
- гелікоптерів – 140 од,
- автомобільної техніки - 1406 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124,
- спеціальна техніка - 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Аеророзвідка показала, як NLAW палить танки:
Українці допомагають нам із дронами. Захід — із NLAWами. Завдяки цьому аеророзвідка та бійці ЗСУ влаштовують просмаження орків і знищення їхньої техніки, – йдеться у дописі під відео.
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