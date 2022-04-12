Ворог планує теракти на території росії для нагнітання антиукраїнської істерії

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 171

Можливі мінування і підриви житлових будинків, лікарень та шкіл в рф, а також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгород чи одному з міст Криму

Ворог планує теракти на території росії для нагнітання антиукраїнської істерії. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Начальник ГУР МО України, генерал-майор Кирило Буданов заявив, що російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгород чи одному з міст Криму.

Він переконаний: провальне виконання плану з мобілізації в росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців.

- Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину «звірств українських націоналістів». Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення, – підкреслив Буданов.

Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Бєлгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп.

На думку начальника ГУР МО України, дуже символічно, що правління путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами.