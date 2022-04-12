Вночі рашисти випустили дві ракети по Дніпропетровщині

Ворог вгатив «Точкою-У» по Лисичанську
Сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: було дві атаки з повітря по Синельниківському району на межі Запорізької та Донецької областей. Про це сповістив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Одна ракета влучила в старий млин, внаслідок прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай інформує, що вчора, 11 квітня, по Лисичанську орки вгатили «Точкою-У».
Обстріли мирних міст на Луганщині посилилися. У Рубіжному та Попасній тривають позиційні бої всередині міст, а підконтрольні їх частини заблоковані – вивезти людей та завезти гуманітарку туди можливості немає.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер