Вночі рашисти випустили дві ракети по Дніпропетровщині

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 524

Сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: було дві атаки з повітря по Синельниківському району на межі Запорізької та Донецької областей. Про це сповістив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Одна ракета влучила в старий млин, внаслідок прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Наразі ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає. У нас потужна оборона, в окупантів – жодних шансів, - підкреслив Микола Лукашук.