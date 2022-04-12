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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Вночі рашисти випустили дві ракети по Дніпропетровщині

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 524

Ворог вгатив «Точкою-У» по Лисичанську

Сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: було дві атаки з повітря по Синельниківському району на межі Запорізької та Донецької областей. Про це сповістив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Одна ракета влучила в старий млин, внаслідок прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Наразі ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає. У нас потужна оборона, в окупантів – жодних шансів, - підкреслив Микола Лукашук.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай інформує, що вчора, 11 квітня, по Лисичанську орки вгатили «Точкою-У».

Обстріли мирних міст на Луганщині посилилися. У Рубіжному та Попасній тривають позиційні бої всередині міст, а підконтрольні їх частини заблоковані – вивезти людей та завезти гуманітарку туди можливості немає.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Дніпро ракети обстріл Луганщина
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