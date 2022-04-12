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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

російська війська стоять на кордоні з Сумщиною, але сил для удару у них немає

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 573

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

російська війська стоять на кордоні з Сумською областю, але сил для удару у них немає. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький:

- Щодо питання можливого вторгнення і загрози. Дійсно, війська на кордоні з Україною є. На кордоні із Сумською областю – є. Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їх то більше, то менше, але наразі ми не спостерігаємо такого ударного угруповання.

За словами Живицького, триває робота над тим, щоб вторгнення не відбулося.

- Можете бути впевненими, що ми працюємо, військові працюють, всі працюють над тим, щоб не допустити ворога на Сумщину, - наголосив він, додавши, що людям залишати територію області не потрібно.

Нагадаємо, Сумщину повністю звільнили від окупантів 8 квітня.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Суми російські окупанти кордон
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