На Полтавщині розшукують трьох людей, які зникли безвісти

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На Полтавщині розшукують трьох людей, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Відділ поліції №1 Полтавського райуправління встановлює місце знаходження 38-річної мешканки Полтави Юлії Дмитрівни Теркун. Жінка не виходить на зв’язок з рідними з 21 лютого цього року.

Її прикмети: зріст 163-165 см, середньої статури, волосся темне до плечей, очі сірі. Була одягнена в пальто чорного кольору, чоботи темно-коричневого кольору та синю шапку.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклої жінки, просимо повідомити до поліції за номерами: 099-339-45-71, 050-780-92-53 або 102.

Лубенський районний відділ поліції Полтавщини розшукує безвісти зниклого Юрія Івановича Носара 1983 року народження, мешканця села Городище Лубенського району. Відомо, що у березні чоловік пішов з дому та до цього часу не повернувся.

Прикмети чоловіка: на вигляд близько 40 років, зріст 182-184 см, середньої статури, очі блакитні, волосся темне. На момент зникнення був одягнений у шапку чорного кольору, дублянку чорного кольору, темні джинси, чоботи коричневого кольору. Особлива прикмета – татуювання на правому плечі у вигляді лева.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-686-33-47 або 102.

Також Лубенський районний відділ поліції Полтавщини розшукує безвісти зниклого Михайла Сергійовича Ткаченка, 1986 року народження, уродженця Лубен, який тимчасово мешкає у Києві. Чоловік з 23 березня не виходить на зв'язок з рідними і місце перебування його невідоме.

Прикмети чоловіка: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, коротке, очі карі. На момент зникнення був одягнений у чорні спортивні штани та чорне взуття.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-732-22-39 або 102.