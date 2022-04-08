За нами перемога! Ще одну область України повністю звільнили від окупантів

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 761

Територію Сумщини повністю звільнили від окупантів. Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ніч на 8 квітня. Але там і досі небезпечно.

- Дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Не з'їжджайте на узбіччя та не користуйтеся лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок орків! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку - розмінування, – зазначив Дмитро Живицький.

Він заспокоїв людей щодо вибухів:

- Територія області вільна від орків, тож якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало останніми днями) - це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі.