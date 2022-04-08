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Кременчук, Спорт, Топ-новость, Україна, Світ

Мільйон гривень виручили від продажу паралімпійського золота Сергія Ємельянова на потреби ЗСУ

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 992

 

І тут на нашого спортсмена чекав приємний сюрприз:) 

На годиннику 19.00 7 квітня, до завершення благодійного аукціону залишаються лічені хвилини. На благодійний аукціон виставлена медаль першого та єдиного паралімпійського чемпіона з каное - кременчужанина Сергія Ємельянова. Наш спортсмен у 2020 році став переможцем Паралімпійських ігор в Японії. Він завоював «золото» на байдарці на 200 метрів з вражаючим результатом 40.355 секунди! І обійшов тоді спортсмена з росії Леоніда Крилова. Знакова медаль! Заряджена принести удачу і перемогу!

Особлива медаль виставлена на аукціон - всі виручені кошти збираються використати на підтримку української армії. 

Єдиний паралімпійський чемпіон з параканое Сергій Ємельянов продає медаль для потреб ЗСУ
Сергій Ємельянов на секунду випередив росіянина й завоював золото Паралімпійських ігор

Журналістка Соломія Вітвіцька повідомила, що аукціон завершився з неймовірним результатом - близько 1 000 000 гривень.

- Наш неймовірний переможець у здобутті золотої медалі Компанія WhiteBIT зі ставкою у 900 тисяч гривень (біля 30 000 у.о.)!

Одна з найбільших криптобірж в Європі, співпрацює з Міністерством закордонних справ України. Благодійну мету досягнуто, і ми зможемо дуже употужнити броню та докупити тепловізор і не тільки! І забезпечити автівку військовим! - написала журналістка.

Соломія зауважила, що Володимир Носов, СЕО WhiteBit вирішив повернути золоту медаль власнику – паралімпійцю Сергію Ємельянову, яка завжди буде нагадувати про велику перемогу! Нагорода має бути в українського чемпіона. 

До речі, українська криптовалютна біржа WhiteBIT обійшла представника японського аукціонного дому - Kenji Kito. Найбільший одноразовий внесок наразі складає 4000 у.о. (78000 грн). Цю суму на фонд перерахував Іван Осташ, Посол України в Лівані - вони її зібрали на благодійному концерті «Від Бейруту до Києва». 

Допомогу придбають для військових з 25 дшв і 30 механізованої бригади ЗСУ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Сергій Ємельянов війна допомога
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