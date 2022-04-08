Мільйон гривень виручили від продажу паралімпійського золота Сергія Ємельянова на потреби ЗСУ

На годиннику 19.00 7 квітня, до завершення благодійного аукціону залишаються лічені хвилини. На благодійний аукціон виставлена медаль першого та єдиного паралімпійського чемпіона з каное - кременчужанина Сергія Ємельянова. Наш спортсмен у 2020 році став переможцем Паралімпійських ігор в Японії. Він завоював «золото» на байдарці на 200 метрів з вражаючим результатом 40.355 секунди! І обійшов тоді спортсмена з росії Леоніда Крилова. Знакова медаль! Заряджена принести удачу і перемогу!
Особлива медаль виставлена на аукціон - всі виручені кошти збираються використати на підтримку української армії.
Журналістка Соломія Вітвіцька повідомила, що аукціон завершився з неймовірним результатом - близько 1 000 000 гривень.
- Наш неймовірний переможець у здобутті золотої медалі Компанія WhiteBIT зі ставкою у 900 тисяч гривень (біля 30 000 у.о.)!
Соломія зауважила, що Володимир Носов, СЕО WhiteBit вирішив повернути золоту медаль власнику – паралімпійцю Сергію Ємельянову, яка завжди буде нагадувати про велику перемогу! Нагорода має бути в українського чемпіона.
До речі, українська криптовалютна біржа WhiteBIT обійшла представника японського аукціонного дому - Kenji Kito. Найбільший одноразовий внесок наразі складає 4000 у.о. (78000 грн). Цю суму на фонд перерахував Іван Осташ, Посол України в Лівані - вони її зібрали на благодійному концерті «Від Бейруту до Києва».
Допомогу придбають для військових з 25 дшв і 30 механізованої бригади ЗСУ.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер