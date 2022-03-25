Єдиний паралімпійський чемпіон з параканое Сергій Ємельянов продає медаль для потреб ЗСУ

Вчора, 22:30 Переглядів: 182

Український паралімпієць Сергій Ємельянов виставив на аукціон свою золоту медаль, яку виграв на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Про це повідомила ведуча Соломія Вітвіцька на своїй фейсбук-сторінці.

Благодійний аукціон триватиме до 7 квітня, до 19:30. Стартова ціна – 12 000 гривень, а мінімальний крок ставки – 6 000 грн. Станом на 25 березня ставка зросла до 300 000 гривень. Усі кошти спортсмен передасть ЗСУ, які захищають наші землі.

Спортсмен розповів ТЪ, що ті хто немає можливості викупити медаль - можуть просто перерахувати кошти на потреба української армії.

- Чим більше ми всі разом зберемо – тим більше зможемо знайти і закупити для наших героїв! Купуємо броніки, бафи, рукавиці, тепловізори. І можливо, вдасться ще й подарувати автівку для військових справ. Моя картка для цього збору: 5375 4141 0957 7725 (Mono), - повідомила Соломія Вітвіцька.

27-річний Сергій Ємельянов - спортсмен з параканое і заслужений майстер спорту України. Він виграв своє золото під час запливу на 200 метрів в каное-одиночці на Паралімпіаді у Токіо.

Зараз Сергій Ємельянов активно допомагає українським військовим та закуповує необхідну амуніцію та збирає гуманітарну допомогу.

До речі, ще один паралімпійський чемпіон з Полтавщини виставив свою медаль на благодійний аукціон. Євген Богодайко найтитулованіший спортсмен і він також допомагає армії. Він хоче продати свою золоту медаль з Паралімпіади-2020 в Токіо з аукціону, а отримані кошти відправити українським воїнам. Поки тривають пошуки аукціонного майданчика, Євген допомагає місцевій територіальній обороні в Полтаві, збирає медикаменти, гуманітарну допомогу та займається логістикою.