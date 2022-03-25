26 березня в Кременчуці прогнозують пориви вітру

Сьогодні, 22:21 Переглядів: 50

26 березня в Кременчуці прогнозують поривчастий вітер, повідомляє Служба мера Кременчука з посиланням на Полтавський обласний центр гідрометеорології.

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