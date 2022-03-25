У Кременчуці сьогодні зареєстрували 4 випадки коронавірусу, щеплення отримали 366 осіб

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В лікарнях міста наразі перебуває 22 пацієнти, що захворіли раніше.

25 березня в місті зареєстровано 4 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

За їх даними, захворіли два чоловіки 24 та 79 років та дві жінки 60 та 72 роки . Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Смертей від коронавірусу сьогодні не зареєстровано.

Зараз в інфекційних шпиталях лікується 17 пацієнтів, що захворіли раніше.

Крім того, сьогодні протиковідні щеплення зробили 18 громадян. Двома дозами на сьогодні щеплено 113 тис. 80 осіб.