У Кременчуці сьогодні зареєстрували 4 випадки коронавірусу, щеплення отримали 366 осіб

25 березня в місті зареєстровано 4 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
За їх даними, захворіли два чоловіки 24 та 79 років та дві жінки 60 та 72 роки . Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Смертей від коронавірусу сьогодні не зареєстровано.
Зараз в інфекційних шпиталях лікується 17 пацієнтів, що захворіли раніше.
Крім того, сьогодні протиковідні щеплення зробили 18 громадян. Двома дозами на сьогодні щеплено 113 тис. 80 осіб.