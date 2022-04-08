Чоловіків, які незаконно виїхали з України після 22 лютого, затримуватимуть на зворотній дорозі

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 308

Вони повинні будуть пояснити, через який пункт залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів

Чоловіків, які залишили Україну без дозволу після оголошеного воєнного стану (після 22 лютого), будуть затримувати на зворотньому шляху для пояснень. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону:

- Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її залишив. Система прикордонників працює бездоганно.

За словами Олексія Данілова, всі люди, які покидали Україну після 22 лютого, зафіксовані. На зворотній дорозі вони повинні будуть пояснити, через який пункт залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів. Кожен, хто поїхав у «відрядження», повинні мати окремий документ від прикордонників.