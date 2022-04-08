Чоловіків, які незаконно виїхали з України після 22 лютого, затримуватимуть на зворотній дорозі

Вони повинні будуть пояснити, через який пункт залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів
Чоловіків, які залишили Україну без дозволу після оголошеного воєнного стану (після 22 лютого), будуть затримувати на зворотньому шляху для пояснень. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону:
За словами Олексія Данілова, всі люди, які покидали Україну після 22 лютого, зафіксовані. На зворотній дорозі вони повинні будуть пояснити, через який пункт залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів. Кожен, хто поїхав у «відрядження», повинні мати окремий документ від прикордонників.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер