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«На останньому блокпосту відкрили вогонь з танку»: як лікарі тікали з окупованої Балаклії

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 661

 

З Кременчука передають допомогу для мешканців окупованого міста Харківської області

Російські війська обстріляли будівлю районної лікарні в Балаклії Харківської області. Ця новина облетіла Україну та світ на початку квітня.

Місто знаходиться в окупації з 26 лютого, міський голова пішов на співпрацю з російськими окупантами, а лікарям місцевої лікарні довелося пройти через горнило пекла. Про те, як відважні лікарі боролися до останнього, розповів «Кременчуцькому Телеграфу» чоловік, який допомагає мешканцям й передає допомогу з Кременчука (імена та назви населених пунктів не називаємо в цілях безпеки людей).

Озвучили, що лікарня Балаклії зазнала ушкоджень після обстрілів й необхідно евакуювати лікарів та пацієнтів.

- Будівля частково пошкоджена. Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей. Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини, - повідомив тоді голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Для евакуації людей підготували три автобуси, проте російські окупанти розстріляли транспорт, який вирушив на порятунок людей.

- На в’їзді на перший блокпост розстріляли перший автобус. Загинув водій. Він поранений живцем згорів в автобусі. Інші розвернулися й поїхали. На другий день лікарню знову обстріляли. Лікарі власними силами погасили пожежу.

Після цього лікарня працювала у штатному режимі. Кілька днів тому до лікарні доставили росіян і змусили наших лікарів «підлатати» поранених російських військових. Й після цього сказали: «Залишайтеся – ви нам потрібні». А о 4 годині ночі зайшла група ДНРівців, відкривали ногами всі кабінети й запустили у кожен кабінет порошку. «Вистроїли» всіх лікарів у коридор, згодом на вулицю – відірвали з гранати чеку. Сказали: «Прощайтеся з життям – будемо вас взривать», - розповів чоловік.

Пожежа у лікарні
Пожежа у лікарні

За його словами, це був акт залякування тих, хто був на зміні. Оскільки лікарі невиїзні, то весь медперсонал перебував на робочому місці. Після цього випадку лікарі вирішили тікати. Оскільки їх з міста на власних машинах не випустили, то вони схопили дітей за руку й пішли пішки з окупованого міста.

- На останньому блокпосту окупанти відкрили вогонь з танка великокаліберного кулемета. Вони дивом вийшли живі та неушкоджені на наш блокпост. А далі попутками виїхали в інші населені пункти, - додав чоловік.

У медиків та їх дітей не було одягу та запасу їжі, адже тікали куди очі бачать. Тому для людей зібрали допомогу в редакції «Телеграфа» (вул. Шевченка, 50А), а також мережі магазинів «Принцип».

Таня Радіонова за кілька годин напекла пиріжків та шарлотки для діток. Передали м’яких іграшок.

Дівчата з «Ukraine Смак» насмажили пиріжків з картоплею.

Допомогу отримали дітки та українські захисники. 

P.S. За кілька днів після цього інциденту 6 квітня військовослужбовці зс рф здійснили артилерійський обстріл житлових будинків у Балаклії... Внаслідок цього житло людей частково зруйновано. Через обстріл загинуло троє людей. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 348 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Це не перший випадок, коли російські військові обстрілюють Балаклію. Зокрема війська рф 2 квітня обстріляли будівлю районної лікарні в Балаклії Харківської області. Внаслідок обстрілу близько 70 пацієнтів та медичний персонал потребували евакуації.

3-го квітня автобуси, на яких їх планували евакуювати, зазнали обстрілу з боку російських військових, а 5 квітня їх вдалося евакуювати.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна допомога обстріл Балаклія
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