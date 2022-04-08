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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі сплеск домашнього насильства, пов’язаного з вживанням алкоголю

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 805

 

Очільник Кременчуцької РВА розповів про громадський порядок у районі за минулу добу

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що за минулу добу зафіксовано 18 викликів поліції через випадки домашнього насильства, пов’язаного із вживанням алкогольних напоїв. Це навіть більше, ніж було одразу після дозволу на продаж алкоголю – тоді максимальна кількість таких правопорушень сягала 14 випадків на добу.

А от п’яних водіїв за кермом за минулу добу не виявлено. Можливо, любителі керувати автівкою у нетверезому стані нарешті зрозуміли, що наразі окрім великого штрафу можна ще й залишитись без автівки. Адже в період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть вилучатись та направлятись на потреби ЗСУ.

Вчора на території Козельщинської ОТГ встановили рекорд по затриманим п’яницям за кермом

Одне з адміністративних порушень, скоєних у нетверезому стані, пов’язано з порушенням комендантської години. Двох молодиків затримала поліція та склала на них адмінпротокол за ч. 2 ст. 188 КУпАП.

- Я звертаюсь до усіх любителів випити усвідомити ситуацію в країні та припинити чинити правопорушення. Якщо кількість таких випадків не зменшиться – ми розглянемо ситуацію на засіданні штабу оборони району та приймемо додаткові обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, - заявив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: воєнний стан хуліганство Кременчуцький район поліція алкоголь домашнє насильство
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