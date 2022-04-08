У Кременчуцькому районі ситуація спокійна, жодних підстав для панічних настроїв немає

Очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що ситуація в районі цілком контрольована, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства не зафіксовано.
Він наголосив, що Кременчуччина – це надійний тил нашої оборони і наразі перед кременчужанами стоїть багато завдань, насамперед запустити підприємства та провести посівну кампанію.
На питання щодо проведення стрільб на одному з баз відпочинку на Раківці, Олег Лєднік заявив, що він своїм наказом заборонив їх проведення.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер