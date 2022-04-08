У Кременчуцькому районі ситуація спокійна, жодних підстав для панічних настроїв немає

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Про ситуацію в районі на брифінгу розповів начальник Кременчуцької РВА

Очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що ситуація в районі цілком контрольована, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства не зафіксовано.

- Хочу запевнити – ситуація контрольована. Ніяких причин для паніки немає. Кожного ранку я на брифінгу через ЗМІ доводжу ситуацію у районі. Раджу усім заспокоїтись та займатись своєю роботою, - заявив Олег Лєднік.

Він наголосив, що Кременчуччина – це надійний тил нашої оборони і наразі перед кременчужанами стоїть багато завдань, насамперед запустити підприємства та провести посівну кампанію.

На питання щодо проведення стрільб на одному з баз відпочинку на Раківці, Олег Лєднік заявив, що він своїм наказом заборонив їх проведення.

- Навчальні стрільби у Кременчуці будуть проводитись тільки на спеціально обладнаному стрільбищі в районі Деївської гори, - пояснив очільник РВА.