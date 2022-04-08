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Миколаївська область майже вільна від окупантів, – Віталій Кім

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 134

 

Росіянці залишилися лише у декількох місцях в області

Миколаївська область майже вільна від окупантів. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, росіяни залишилися лише у декількох місцях в області.

- Снігурівка і кілька сіл на півдні… Але через те, що ці потвори нічого не можуть зробити, вони обстрілюють наше місто дистанційно зі «Смерчів», щоб посіяти паніку серед людей і завдати максимальної шкоди цивільним, - розповів Кім. - Водночас закидають фейки, мовляв, ми тут йдемо, у нас 1000 танків, 700 ракетниць, 5 тисяч людей, але їх там нема. Вони, навпаки, передислокуються, техніку вже не кидають — вивозять ремонтувати. Окопуються, сидять в окопах, с*уть і чекають, що ми на них нападатимемо. Підло воюють, б’ють по цивільних.
Нагадаємо, ще одну область України повністю звільнили від окупантів.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: УП
Теги: Миколаїв російські окупанти
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