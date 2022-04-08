Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога!

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Зберігайте спокій і йдіть в укриття

Зберігайте спокій і йдіть в укриття.

8 квітня о 11.27 оголосили повітряну тривогу по Кременчуку та Полтавщині.

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