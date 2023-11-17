За порушення комендантської години пропонують ввести штраф від 510 до 3400 грн

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Цього тижня у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 10195-1 про встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану.

У ньому пропонується встановити штрафи за порушення комендантської години під час дії воєнного стану та порушення суб’єктом господарювання встановленого режиму світломаскування або режиму роботи.

До Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується додати стаття 210-2 «Порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану».

У ній за порушення комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) передбачається штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 — 850 грн).

Якщо ж такі дії вчинені особою повторно протягом року і це її вже притягували до адміністративної відповідальності, розмір штрафу пропонується збільшити — від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700–3400 грн).

А за порушення суб’єктом господарювання встановленого режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану пропонується накладати штраф на керівника, або фізичну особу-підприємця у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 — 17000 грн). При повторному порушенні протягом року розмір штрафу збільшується — від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 — 34000 грн).

Справи щодо притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210-2 КУпАП розглядатимуть районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.

А право складати протоколи про адміністративні правопорушення за цією статтею пропонується надати посадовим особам органів Національної поліції.

До КУпАП пропонується внести ще одну суттєву зміну.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення за цією статтею, може проводитися органами внутрішніх справ (Національною поліцією). А строки адміністративного затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення за статтею 210-2 можуть тривати до закінчення комендантської години.

У чинній редакції статті 263 КУпАП затримання за адміністративні правопорушення не можуть тривати більш як 3 години.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту № 10195-1, метою його прийняття є «забезпечення громадського (публічного) порядку під час дії воєнного стану, а також реалізація повноважень поліції, у взаємодії з військовими адміністраціями, у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану».

Нагадаємо, у 27 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10195, який передбачає внесення змін до КУпАП та інших законів, а також встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану. Зокрема, ним передбачається введення адміністративної відповідальності за порушення режиму комендантської години.

Цей законопроєкт 17 листопада розглянув профільний парламентський комітет.