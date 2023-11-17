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Надзвичайні новини, Полтавщина

На 10 років засудили полтавця, якого спочатку визнали невинним

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 0

 

Тричі вистрелив у голову чоловікові під час конфлікту

До 10 років позбавлення волі засудили жителя Полтави за умисне вбивство. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що у листопаді 2015 року, неподалік села Богданівка колишнього Новосанжарського району, під час вживання алкогольних напоїв, у чоловіків виник конфлікт. Тоді один з них тричі вистрелив іншому в голову.

Після цього він залишив труп в очереті та втік. Тіло загиблого за три тижні знайшли лісники та викликали правоохоронців.

Також відомо, що Козельщинський районний суд не знайшов підстав для засудження чоловіка та визнав його невинуватим у скоєнні злочину. Водночас Полтавський апеляційний суд погодився з доводами прокуратури, а також врахував посткримінальну поведінку чоловіка, який після пред’явленої підозри намагався залишити територію України та в січні 2016 року був затриманий у Харківській області, в пункті пропуску на кордоні з РФ.

Вироком суду апеляційної інстанції зловмисника визнали винним та взяли під варту в залі суду.

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Автор: Дарія Згура
Теги: прокуратура Полтавщини вбивство Полтава
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