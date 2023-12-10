Вчора на Кременчуччині сталися дві пожежі – у Максимівці та Козельщині

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 131

Травмованих та загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано

Увечері в суботу, 9 грудня, на території Кременчуцького району сталися дві пожежі. Про це повідомляє пресслужба районного управління ДСНС.

Загорівся житловий будинок в селі Максимівка Піщанської територіальної громади. Сповіщення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 20.34. Через сильне задимлення вогнеборці гасили пожежу в апаратах захисту органів дихання та зору. О 3.00 неділі, 10 грудня, пожежа була ліквідована.

Вогнем знищені дерев’яні вікна та двері, побутова техніка, меблі та металева покрівля. А врятований від повного знищення вогнем житловий будинок.

До гасіння пожежі залучалися троє вогнеборців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ), 2 рятувальники з місцевої пожежної охорони села Піщане та 3 рятувальники місцевої пожежної охорони смт Градизьк. Залучалися три одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

А о 22.05 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у господарчій будівлі в смт Козельщина. Під час гасіння цієї пожежі вогнеборцям також довелося працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу ліквідували о 23.45. Вогнем знищена шиферна покрівля, дрова та особисті речі, а пошкоджено котел.

Житловий будинок, що розташований поруч, вдалося врятувати від повного знищення вогнем.

До гасіння цієї пожежі залучалися 4 рятувальники 7-го ДПРП та одна одиниця пожежної техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Травмованих чи загиблих внаслідок обох пожежі не зареєстровано.