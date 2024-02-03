«Кременчуцький ТелеграфЪ» зустрів волонтера на вулицях нашого міста. Чоловік розповідає, зараз їздить містами України у рамках чергового збору на потреби військових
Цей чоловік у військовій формі став відомим, коли його відео з окупованого Херсону «завірусилися» у мережі. На кадрах чоловік їздив містом, вмикаючи українські пісні на повну гучність. Чоловік розповідає, що навіть в окупації збирав гроші на потреби українських захисників. Росіяни волонтера на інвалідному візку не чіпали, лише інколи намагалися нав’язати «свою правду».
Волонтерською діяльністю дядя Гриша займається ще з 2014 року, розповідає, що не міг інакше.
За роки волонтерства відвідував чи не всю лінію фронту, був на Луганщині, Донеччині. Чоловік розповідає, що спочатку закривав нагальні потреби військових, купував одяг, амуніцію. Зараз — дрони, тепловізори, генератори.
Нині дядя Гриша їздить містами України у рамках чергового збору. Люди впізнають, а це допомагає збирати більше коштів на потреби ЗСУ.
Провести у нашому місті волонтер планує ще кілька днів. Потому вирушить в інші міста України.
Нагадаємо, що кременчужанин Араік Багоян для того, щоб допомогти українським військовим, разом з сином придбав у Німеччині реанімобіль Mercedes Sprinter, обладнаний усім необхідним для надання медичної допомоги.
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