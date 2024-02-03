«За десять років волонтерства я зібрав близько семи мільйонів», — відомий херсонець дядя Гриша у Кременчуці

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 102

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зустрів волонтера на вулицях нашого міста. Чоловік розповідає, зараз їздить містами України у рамках чергового збору на потреби військових

Цей чоловік у військовій формі став відомим, коли його відео з окупованого Херсону «завірусилися» у мережі. На кадрах чоловік їздив містом, вмикаючи українські пісні на повну гучність. Чоловік розповідає, що навіть в окупації збирав гроші на потреби українських захисників. Росіяни волонтера на інвалідному візку не чіпали, лише інколи намагалися нав’язати «свою правду».

— Кожного ранку я виїжджав як на мінне поле, бо ти не знаєш, чи вдасться увечері тобі повернутися. Боявся, але робив свою справу. Бесіди росіяни зі мною не проводили, я сам з ними розмовляв. Ви розумієте, у них зовсім інший погляд на ситуацію. Вони говорили, у вас своя правда, у нас — своя, — говорить волонтер.

Волонтерською діяльністю дядя Гриша займається ще з 2014 року, розповідає, що не міг інакше.

— Всім говорю, що в моїй крові намішана кров українця, бандерівця і хохла. Тому як можу, так і допомагаю військовим. Все роблю для нашої перемоги.

За роки волонтерства відвідував чи не всю лінію фронту, був на Луганщині, Донеччині. Чоловік розповідає, що спочатку закривав нагальні потреби військових, купував одяг, амуніцію. Зараз — дрони, тепловізори, генератори.

— Останню поїздку купив 10 дронів військовим. Зараз збираю в основному на дрони, мавіки та медицину для поранених бійців. Я зібрав під сім мільйонів за десять років волонтерства, — розповідає чоловік.

Нині дядя Гриша їздить містами України у рамках чергового збору. Люди впізнають, а це допомагає збирати більше коштів на потреби ЗСУ.

— Перед цим я був у Дніпрі, зараз я у Кременчуці, далі Полтава, або Черкаси. Хочеться поїхати у Полтаву, саме там у 2016 році я отримав звання Народного героя України. Мене стримує місце проживання. Якщо мені вдається знайти людей, які можуть надати житло, я їду в це місто. У Кременчуці підходять, впізнають. Куди б не приїхав, всюди впізнають, підходять, — каже чоловік.

Провести у нашому місті волонтер планує ще кілька днів. Потому вирушить в інші міста України.

Нагадаємо, що кременчужанин Араік Багоян для того, щоб допомогти українським військовим, разом з сином придбав у Німеччині реанімобіль Mercedes Sprinter, обладнаний усім необхідним для надання медичної допомоги.