«Навчилась жити з тим, що він не зустрічає вдома»: історія дружини загиблого військового Наталі Дишлюк

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 478

Це історії десяти жінок, які через війну залишилися без підтримки та взяли на свої плечі й свої, і чоловічі справи та обов’язки. І це історії десяти чоловіків, яким стало сили залишити власний дім та сім’ю, аби виборювати нашу перемогу.

Наша дев’ята героїня — Наталя Дишлюк.

— Я піду… — Віталь, ти добре подумав? — Наташ, хто, якщо не я? — Віталік, у тебе немає мами, спросить такого рішення, тому що воно за собою волоче наслідки. Ти добре подумав перед тим, як зробити такий крок у своєму житті? — Я піду, у першу чергу, захищати наше місто, щоб сюди ніхто не прийшов і щоб тебе ніхто чужий, що стосується росіян, не тронув рукою.

40-річна Наталя та 44-річний Віталій Дишлюк одружилися 22 роки тому. Рішення свого чоловіка поїхати на фронт Наталя пам’ятає, «як вчора». Сьогодні жінка разом з сином Олександром вчиться жити по-новому, але додає, що досі не може звикнути з тим, що Віталій вже більше ніколи не зателефонує їй.

Історія знайомства

Наталя познайомилась з Віталієм понад 20 років тому. На той момент вона вчилась у старшій школі, а чоловік вже працював на одному з заводів міста.

— Ми з ним зустрічались півтора року і таким чином він зробив мені пропозицію одружитись і я не відмовилась, — розповідає Наталя.

Усе життя Віталій захоплювався спортом — в дитинстві ходив на дзюдо, а вже у дорослому віці — відвідував спортзал. Наталя додає, що деколи до Віталія звертались, як до тренера.

— Це було його захоплення, це прищеплював він сину і вдома тут займалися, що вони тільки не витворяли, то тільки треба бачити.

Чоловік також полюбляв збирати гриби.

— Він любив і гриби, це для нього було просто… Тільки де якийсь дощик пішов — Віталік уже в лісі, він вже з відром і він казав: «В мене вже є свої нички, я їх нікому не покажу». Якби там не було, з друзями поїхали: раз-раз-раз, хаміль-хаміль і вже з відром виходить.

Розподілення обов’язків в сім’ї

Наталя каже, що Віталій завжди допомагав їй у хатніх справах. Чоловік відповідав за справи, пов’язані з ремонтом тощо.

— Вихованням сина займалися ми вдвох. Віталік як з чоловічої сторони, він його навчав з молотком, з пилкою, по дачі допомагав, город копав. Все-все-все він повністю брав чоловічий обов’язок і виховував у цьому напрямку сина.

— По дому він мені у всьому допомагав, як починаючи: ліжко застелити, підлогу помити і їсти приготувати, для нього це ніколи не було… ніяких: твоя робота чи моя, ми це все намагалися все життя робити разом. Треба нам на дачі навіть того самого стола змайструвати — я там те придержує, він там те придержує, Саша нам своє щось допоможе. Ми не розподіляли твоє-моє, у нас була наша робота, наше виховання, наша родина.

Початок повномасштабної війни Росії проти України. Рішення Віталія

Про своє рішення піти захищати Україну Віталій сказав Наталі ввечері 25 лютого, коли повернувся додому.

— Він сидить і каже: «Я піду». Я кажу: «Віталь, ти добре подумав?» А він каже: «Наташ, хто, якщо не я». Я кажу: «Віталік, у тебе немає мами, спросить такого рішення, тому що воно за собою волоче наслідки. Ти добре подумав перед тим, як зробити такий крок у своєму житті?» А він каже: «Я піду, у першу чергу, захищати наше місто, щоб сюди ніхто не прийшов і щоб тебе ніхто чужий, що стосується росіян, не тронув рукою». Це була його позиція, — розповідає жінка.

Уже 26 лютого, у суботу, Віталій намагався вступити у лави територіальної оборони, але його не хотіли брати. Тоді він звернувся за допомогою до товариша, який працював у військовій сфері. 28 лютого Віталія забрали — «спочатку були Суми, а потім на Донбас».

Віталій на передовій — як родина підтримувала зв’язок

Спілкуватися подружжя намагалося щоденно. Наталя каже, що зв’язок переривався постійно — «якщо виїжджав у Курахове, то там він міг зателефонувати й більш менш поспілкуватися».

— Знаю, він мені телефонує і каже: «Ти до мене в гості приїдеш?» Кажу: «Звісно приїду». А він каже: «Не боїшся?» А я кажу йому: «Якби це було дуже небезпечно, ти мені б не казав приїжджати». Я кажу сину: «Саш, я їду до папи». А син каже: «А я?». Кажу: «Сань, усі питання — ти знаєш, у нас вирішує папа». Він дзвонить татові і каже: «Я дуже хочу приїхати». А він каже: «А в чому питання? Машина є, бензин заправите з мамою і приїдете до мене».

Для Наталі з сином поїздка в Курахове була складною. Жінка розповідає, що вибухи в місті лунали часто, але, на її подив, місто продовжує жити.

— Для мене це було дуже страшно. Ті сирени в Курахове і в Кременчуці — вони відрізняються зовсім. Як тільки пролунала сирена — вже одразу йдуть вибухи, — каже Наталя.

Загинув військовий 7 вересня 2023 поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Поховали Віталія 18 вересня на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

«Я навчилась жити, що я прихожу додому і він мене не зустрічає»

Сьогодні Наталю підтримують її батьки, а також родичі Віталія. Жінка каже, що їй часто дзвонить бабуся чоловіка, яку він називав «бабця».

— Після втрати Віталія… я не можу сказати… мені не вистачає його духовно і морально. Мені здається, що я навчилась жити, що я прихожу додому і він мене не зустрічає. А тепер мені приходиться жить з тим, що він мені не зателефонує. Ось це саме важке.

Нині жінці допомагає 22-річний син Олександр — «всі, от як раз що стосується чоловічої роботи — це тільки син допомагає».

«Для них телефонний дзвінок багато чого значить»: підтримка тих, хто бере участь в російсько-українській війні

За словами Наталі, військових, у першу чергу, потрібно підтримувати — це має бути на постійній основі.

— Ті, які служать, їм потрібно постійно казати: «Я з тобою, я чекаю або ми чекаємо». У кожного своя позиція в родині або родини ще немає, то там батьки мають підтримувати: «Ми чекаємо. Ти — найкращий. Я з тобою і вночі, і вдень; дзвони мені у будь-яку хвилину, дня і ночі — завжди візьму трубку». Підтримка має бути з усіх сторін — як близькі, так і рідні та знайомі. Тому, що для них телефонний дзвінок багато чого значить.

Деякі популярні серед населення питання можуть стати тригером для військових, зокрема нашкодити психологічно.

— Він як приїжджав у відпуску — це було двічі за цей період, я йому жодного разу не поставила питання: «Як ти там бігав?», «Стріляв? Не стріляв?», щоб їм не повертатися в той час, де вони були. Щоб їм трошки дати відпочити від того, що вони бачили.

— Я в нього питала, як він у нас заробив медаль. І я його просто питаю: «Віталь, за що тобі дали цю медаль?». А він мені каже: «Я ходив на роботу, не просипав, виконував всі посадові обов’язки й за це мене нагородили». Я кажу: «Яка ти в мене молодчинка». Оце його були слова, і він не розповідав що до чого, і я йому зайвих питань не ставила.

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