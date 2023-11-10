Сьогодні у лісі поблизу Кременчука висадили 3,5 тисяч нових дерев

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 232

Сьогодні, 10 листопада «Кременчуцький ТелеграфЪ» разом з Кременчуцькою районною військовою адміністрацією стали свідками висадки нових дерев в одному з Кременчуцьких лісових господарств.

Як розповів нам заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко, це програма президента України Володимира Зеленського — «Зелена країна». У рамках цієї програми заплановано висадити мільярд дерев по всій Україні.

— Станом на сьогодні по всій Україні висаджено 411 мільйонів дерев — це 41% усього виконання. На Полтавщині вже висадили 850 тисяч таких дерев. Це свого роду інвестиція в майбутнє, адже ліс, дерева — це свіже повітря і чисте довкілля. Тому ця інвестиція в майбутнє для наших дітей, і сьогодні ми долучилися до цієї програми, — говорить Артем Даценко.

А директор філії «Кременчуцьке лісове господарство» Валентин Свириденко розповів нам, що старі дерева на цій ділянці лісу вирубили, оскільки був спалах кореневої губки — це хвороба сосни, яка не виліковується.

— Сьогодні у нас проходить висадка саджанців дуба звичайного на площі 0,7 га. Тут була раніше сосна звичайна, але через хворобу дерева прибрали й на їх місці садимо дуб, щоб була зміна порід. Сьогодні висадимо 3,5 тисячі дерев дуба звичайного. Ми цей дуб садимо із закритою кореневою системою, саджанцю 2 роки. Під час осінньої висадки ми вже посадили дерев на площі 20 га та плануємо посадити ще 5 га. Тобто ми посадили близько 100 тисяч дерев і осіння посадка вже майже завершена, — говорить Валентин Свириденко.

До речі, місцеві журналісти та представники Кременчуцької районної військової адміністрації теж доєдналися до висадки нових дерев.