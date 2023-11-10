Сьогодні у лісі поблизу Кременчука висадили 3,5 тисяч нових дерев

Місцеві журналісти та представники Кременчуцької районної військової адміністрації теж доєдналися до висадки
Сьогодні, 10 листопада «Кременчуцький ТелеграфЪ» разом з Кременчуцькою районною військовою адміністрацією стали свідками висадки нових дерев в одному з Кременчуцьких лісових господарств.
Як розповів нам заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко, це програма президента України Володимира Зеленського — «Зелена країна». У рамках цієї програми заплановано висадити мільярд дерев по всій Україні.
А директор філії «Кременчуцьке лісове господарство» Валентин Свириденко розповів нам, що старі дерева на цій ділянці лісу вирубили, оскільки був спалах кореневої губки — це хвороба сосни, яка не виліковується.
До речі, місцеві журналісти та представники Кременчуцької районної військової адміністрації теж доєдналися до висадки нових дерев.
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