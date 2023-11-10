Полтавського депутата підозрюють у погрозі вбивством журналістки — поліція

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 247

47-річного депутата та заступника голови Подільської районної ради підозрюють у погрозі вбивством журналістки інтернет-видання «Полтавська хвиля» Анастасії Мацько. Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

Посадовець погрожував в присутності свідків на позачерговій 27-й сесії Полтавської міської ради, яка відбулася 29 березня.

Нині тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 345-1 (Погроза вбивством щодо журналіста у зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності) КК України.

Як інформують на сайті Подільської районної ради у Полтаві, чинним заступником голови є Сергій Бойко.

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