На трасі Київ-Харків сталася ДТП за участі багатьох автівок

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 629 Коментарів: 1

Про постраждалих поки не повідомляли

10 листопада на трасі Київ-Харків, перед Решетилівкою, сталася ДТП за участі багатьох автомобілів. Про це повідомили очевидці у соцмережах. На місці працює поліція.

Про постраждалих поки не повідомляли.

Нагадаємо, що близько 6.45 на автодорозі Полтава-Олександрія, у селі Шевченки, сталася ДТП, в якій загинув водій легковика. Також вночі та вранці на Полтавщині спостерігався туман, видимістю 200-500 м.