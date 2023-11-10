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Надзвичайні новини

На трасі Київ-Харків сталася ДТП за участі багатьох автівок

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 629 Коментарів: 1

Про постраждалих поки не повідомляли

10 листопада на трасі Київ-Харків, перед Решетилівкою, сталася ДТП за участі багатьох автомобілів. Про це повідомили очевидці у соцмережах. На місці працює поліція.

Про постраждалих поки не повідомляли.

Нагадаємо, що близько 6.45 на автодорозі Полтава-Олександрія, у селі Шевченки, сталася ДТП, в якій загинув водій легковика. Також вночі та вранці на Полтавщині спостерігався туман, видимістю 200-500 м. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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Коментарі: 1

691
Andron777:
Сьогодні, 12:15

Куди вонО летіло на тій фруі? Ну хіба можна в таку погоду їхати з такою швидкістю, а тимпаче "вагоном"?! Я дивуюсь водіям фур. Сотню разів бачив як летять по дорозі де по одній полосі в попутньому та протилежному напрямку. Їду 110 км/год і мене фури обганяють. А при тумані та слизькій дорозі це взагалі жах.


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